A confermare le recenti voci che davano l’attaccante del Cagliari Roberto Piccoli nel taccuino dei “preferiti” del commissario tecnico della Nazionale è proprio Luciano Spalletti. Questo pomeriggio, nel corso della conferenza stampa di vigilia di Italia-Germania di domani sera, il ct ha annunciato che dopo la gara di domani al Meazza deciderà – per sostituire l’infortunato Retegui – se chiamare una prima punta o una seconda punta.

Nel primo caso, il convocato sarebbe proprio Piccoli. «Retegui? L'abbiamo rimandato a casa perché non ce l'avrebbe fatta, ha un affaticamento e lo abbiamo mandato via», ha detto Spalletti. «Per il momento non chiamo nessuno, vediamo come va la prima sfida e anche in base al recupero di Zaccagni e Cambiaso. Piccoli o Baldanzi, se chiamo qualcuno».

L'Italia giocherà il ritorno domenica sera a Dortmund, sempre alle 20.45. Sabato la partenza per la Germania, con gli Azzurri che si alleneranno nel centro sportivo dell’Inter ad Appiano Gentile. Piccoli vanta 4 presenze con l’Under-21, ma a oggi non è mai stato chiamato in nazionale maggiore.

