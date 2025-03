C’è anche Raoul Bellanova nell’elenco dei giocatori convocati da Luciano Spalletti per Italia-Germania di Nations League. L’esterno dell’Atalanta, al Cagliari nella stagione 2021-2022, è stato aggiunto stasera alla lista degli Azzurri: il motivo è legato alle condizioni non certo ottimali di Andrea Cambiaso e Mattia Zaccagni, rimasti in gruppo ma alle prese con problemi fisici.

Bellanova raggiungerà il raduno dell’Italia nella giornata di domani: da ieri sino a sabato, la Nazionale si allena ad Appiano Gentile nel centro sportivo dell’Inter. Giovedì alle 20.45 la gara d’andata con la Germania al Meazza, poi sabato la partenza per Dortmund dove domenica alla stessa ora si giocherà il ritorno al Westfalenstadion. In palio un posto nelle Final Four di giugno, ma anche la possibilità di ospitarle: dovesse passare l’Italia si giocherebbe a Torino.

Sono oltre 50.000 i biglietti già venduti per Italia-Germania, che avrà come arbitro François Letexier. Giovedì alla stessa ora si giocano anche gli altri quarti di finale di andata: Croazia-Francia, Danimarca-Portogallo e Olanda-Spagna.

Questa la lista aggiornata dei convocati dell’Italia, rispetto all’elenco di venerdì.

Portieri: Gianluigi Donnarumma (Paris Saint-Germain), Alex Meret (Napoli), Guglielmo Vicario (Tottenham);

Difensori: Alessandro Bastoni (Inter), Raoul Bellanova (Atalanta), Alessandro Buongiorno (Napoli), Riccardo Calafiori (Arsenal), Andrea Cambiaso (Juventus), Pietro Comuzzo (Fiorentina), Giovanni Di Lorenzo (Napoli), Federico Gatti (Juventus), Matteo Ruggeri (Atalanta), Destiny Udogie (Tottenham);

Centrocampisti: Nicolò Barella (Inter), Cesare Casadei (Torino), Davide Frattesi (Inter), Samuele Ricci (Torino), Nicolò Rovella (Lazio), Sandro Tonali (Newcastle);

Attaccanti: Moise Kean (Fiorentina), Lorenzo Lucca (Udinese), Daniel Maldini (Atalanta), Matteo Politano (Napoli), Giacomo Raspadori (Napoli), Mateo Retegui (Atalanta), Mattia Zaccagni (Lazio).

