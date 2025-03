Mateo Retegui non sarà a disposizione dell’Italia nelle due partite di Uefa Nations League contro la Germania. L’attaccante dell’Atalanta, questa mattina, ha svolto i primi esami che hanno evidenziato un risentimento muscolare alla coscia destra. Per questo motivo, il commissario tecnico Luciano Spalletti ha dovuto rimuoverlo dall’elenco dei convocati.

Da capire se Retegui sarà sostituito, con Moise Kean a questo punto favorito per una maglia da titolare a San Siro. Da oggi si aggrega in gruppo il suo compagno di club Raoul Bellanova, sempre dell’Atalanta, convocato ieri sera per via delle condizioni fisiche non ottimali degli altri esterni Andrea Cambiaso e Mattia Zaccagni. I due sono comunque regolarmente in gruppo, anche se non è scontata la loro presenza in Italia-Germania. Alle 14.30 la conferenza stampa di Spalletti, assieme a Riccardo Calafiori.

Domani si gioca al Meazza alle ore 20.45. L’Italia rimarrà ad allenarsi ad Appiano Gentile, nel centro sportivo dell’Inter, fino a sabato pomeriggio quando si trasferirà a Dortmund. La partita di ritorno è in programma al Westfalenstadion domenica sera, sempre alla stessa ora. Chi vince si qualifica alle Final Four di giugno e potrà anche ospitarle. Per Retegui necessari ulteriori esami, da fare al rientro a Bergamo, per capire i tempi di recupero.

