Recupero amaro per il Napoli: 0-0 col Parma, terzo pari di fila. L’Inter allunga in classificaAl Maradona tiene la diga gialloblù
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
Nuova delusione per il Napoli. Senza Antonio Conte in panchina, a causa della squalifica per l'espulsione di San Siro, gli azzurri nel recupero della 16/a giornata vanno a sbattere contro il muro difensivo costruito dal Parma e mettono a referto un nuovo pareggio, dopo quelli con il Verona e con l'Inter.
I campioni d'Italia rischiano così di veder allontanare ancor di più la vetta della classifica.
Il Napoli va in affanno e come è ormai una consuetudine radicata continua ad alternate prestazioni convincenti a partite deludenti. Con il Parma finisce 0-0 e la squadra di Conte riesce a costruire solo qualche azione pericolosa, ma il gioco non è mai contrassegnato da intensità, velocità e agonismo esasperato. Insomma un film già visto in questa stagione, che non si giustifica neppure con le tante assenze anche se viene dalla dispendiosa prestazione di domenica sera a Milano.
L'Inter invece scappa e lo fa grazie a tre punti di quelli pesanti, strappati con le unghie e con i denti al Lecce: basta un gol di Francesco Pio Esposito a lanciare la fuga dei nerazzurri, ora a +6 dal Milan (che giocherà domani a Como) e dal Napoli, tornando a +7 da Juventus e Roma. La zampata del giovane attaccante interista ha risolto una gara sottotono per gli uomini di Chivu, a cui non è bastato ricorrere ad un ampio turnover per eliminare le scorie nelle gambe del pareggio di domenica contro i partenopei. Ma una ripresa più convincente e il gol del centravanti campano hanno permesso ai nerazzurri di allungare in vetta, certificando tra l'altro il titolo di campioni d'inverno.
(Unioneonline)