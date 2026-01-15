Recuperi Serie A: Bologna batte Verona 3-2I risultati delle partite rinviate della 16 giornata di campionato
Dopo il pareggio per 0-0 tra Napoli e Parma e dopo la vittoria per 1-0 dell’Inter contro il Lecce, Hellas Verona-Bologna e Como Milan completano i recuperi delle della 16esima giornata di campionato rinviate per la Supercoppa italiana.
Al Bentegodi gli emiliani si impongono per 3-2 in rimonta. Orban illude l’Hellas siglando il vantaggio dopo 13 minuti, ma i rossoblù pareggiano al 21’ con Orsolini e poi passano prima con Odgaard, al 29’, e poi con Castro, al 43’. Al 71’ il Verona accorcia grazie a un autogol di Freuler, ma alla fine è il Bologna a portarsi a casa i 3 punti.
Classifica
Inter 46
Milan 40
Napoli 40
Juventus 39
Roma 39
Como 34
Atalanta 31
Bologna 30
Lazio 28
Udinese 26
Sassuolo 23
Torino 23
Cremonese 22
Parma 22
Genoa 19
Cagliari 19
Lecce 17
Fiorentina 14
Pisa 13
Hellas Verona 13
(Unioneonline)