Dopo il pareggio per 0-0 tra Napoli e Parma e dopo la vittoria per 1-0 dell’Inter contro il Lecce, Hellas Verona-Bologna e Como Milan completano i recuperi delle della 16esima giornata di campionato rinviate per la Supercoppa italiana.

Al Bentegodi gli emiliani si impongono per 3-2 in rimonta. Orban illude l’Hellas siglando il vantaggio dopo 13 minuti, ma i rossoblù pareggiano al 21’ con Orsolini e poi passano prima con Odgaard, al 29’, e poi con Castro, al 43’. Al 71’ il Verona accorcia grazie a un autogol di Freuler, ma alla fine è il Bologna a portarsi a casa i 3 punti.

Classifica

Inter 46

Milan 40

Napoli 40

Juventus 39

Roma 39

Como 34

Atalanta 31

Bologna 30

Lazio 28

Udinese 26

Sassuolo 23

Torino 23

Cremonese 22

Parma 22

Genoa 19

Cagliari 19

Lecce 17

Fiorentina 14

Pisa 13

Hellas Verona 13

