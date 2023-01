Per il Cagliari è già il tempo di concentrarsi sulla sfida di sabato col Cittadella e Claudio Ranieri presenta la sfida in conferenza stampa. Rossoblù con diverse defezioni: di nuovo ko DI Pardo, in personalizzato Viola e Mancosu, a riposo Goldaniga e solo parzialmente in gruppo Obert. Pesa soprattutto l’assenza di Pavoletti: «Valuto diverse soluzioni, deciderò come sempre venerdì sera. Vedremo come sopperire all’assenza di un giocatore importante». Un giocatore che rischia di saltare anche altre gare e che potrebbe costringere a nuovi interventi sul mercato: «Vedremo quanto ne avrà. Leo non sente dolore, ma ci adegueremo alle sue risposte».

Ranieri fotografa così i prossimi avversari dei rossoblù: «Il Cittadella è una squadra che corre, pressa, cerca di rubarti palla nella tua metà campo per poi colpire. E noi dovremo evitare di perdere palloni».

Dopo la vittoria col Como, guai fermarsi: «Anche perché, se vogliamo attaccare i primi due posti, dobbiamo arrivare tra i 67 e i 69 punti, la quota promozione diretta della Serie B a venti squadre. Una media da 2.2 punti a partita. In casa ci siamo, fuori no».

