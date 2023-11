Il campionato è pronto a riprendersi i suoi spazi dopo l’ultima sosta per le nazionali del 2023. Proprio gli impegni degli otto giocatori in giro per il mondo con le rispettive selezioni è tra le principali preoccupazioni di Claudio Ranieri, che questa mattina ha presentato la sfida di domenica alla Domus (ore 12.30) col Monza: «Sono rientrati tutti, a parte Shomurodov», ha spiegato il tecnico. «Dovrò valutare con calma le loro condizioni per capire chi può essere impiegato e chi no».

Sotto osservazione anche infortunati e acciaccati: «Nandez sta meglio, ma ha bisogno di un’altra settimana prima di tornare a essere preso in considerazione. Oristanio lo abbiamo preservato la settimana scorsa, ora valuteremo se potrà esserci domenica».

Ranieri tiene alta la guardia per un Monza che preoccupa e non poco: «Palladino è stato un mio giocatore alla Juventus, ma tatticamente è un “figlio” di Gasperini. Il Monza è una signora squadra, con qualità, che sa cosa vuole e come ottenerlo. Un avversario da prendere con le molle».

