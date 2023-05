Sir Claudio è soddisfatto della prestazione e non ha paura del futuro: «Stiamo concentrati e affrontiamo un passo alla volta», ha esordito il tecnico del Cagliari Claudio Ranieri nel post partita di Cosenza-Cagliari. «Certo, fosse arrivato il quarto posto, avremmo potuto saltare il preliminare. Ma ora testa al Venezia».

Sulla vittoria del Marulla dice: «E’ stata una battaglia, ragazzi hanno dato tutto. Avremmo potuto segnare il 2-0 ma va bene così». Ora testa ai playoff: «Era uno dei nostri obiettivi entrare nella lotta per la Serie A dalla finestra. Avremo un girone di ferro: se batteremo il Venezia poi ci toccherà il Parma. E se supereremo anche questo step è possibile che ci sia il Bari. Ma facciamo un passo alla volta: ora stiamo concentrati sul Venezia».

Una carezza per Gianluca Lapadula, ieri autore del suo ventunesimo gol (ha colpito anche una traversa e un palo). «Ai ragazzi l’avevo detto: dobbiamo vincere in una partita che rappresenta la prova generale per i playoff, e soprattutto dobbiamo aiutare Gianluca a fare un gol perché, escluse le tre volte di Gigi Riva in Serie A, mai c’era stato un capocannoniere del Cagliari in Serie B e lui ha scritto la storia. Siamo felici per lui». Proprio Lapadula sarà premiato dalla Lega B come MVP (Most Valuable player), il miglior giocatore della stagione.

© Riproduzione riservata