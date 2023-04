Boris Radunovic non è riuscito per poco a mantenere la porta inviolata e dare la vittoria al Cagliari, col rigore di Larrivey arrivato all'87'. L'estremo difensore serbo, dopo l'1-1 di questo pomeriggio col Südtirol, è dispiaciuto: «Oggi è stata una partita che dovevamo vincere ma non è successo quello. Il terreno non era bagnato come voleva la squadra e il pallone non andava così veloce, abbiamo avuto tante occasioni che non abbiamo sfruttato. Dobbiamo guardare avanti e fare risultato nelle prossime partite».

Le novità. Radunovic parla di cosa sia cambiato con Ranieri in panchina «È arrivato un nuovo tecnico, ha dato fiducia a me e a tutti. È un allenatore di grandissimo livello, per noi è una spinta importante. Secondo me questo porta a fare buone partite. Adesso magari sentiamo più spinta dai nostri tifosi, in queste ultime settimane si è visto. È importante arrivare ai playoff con fiducia massima e forma: questo è il nostro obiettivo, a me piacciono queste partite». Sui rigori: «Magari succederà che ne parerò uno ai playoff».

