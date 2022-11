Quattro reti per il Cagliari nel test in famiglia giocato ad Asseminello con la Primavera di Filippi.

Liverani, oltre a Goldaniga, Falco e Pavoletti, lascia a riposo Aresti, Deiola, Lapadula e Nandez. Il tecnico manda in campo Radunovic, Zappa, Dossena, Capradossi, Carboni, Lella, Makoumbou, Rog, Mancosu, Luvumbo e Vinciguerra (classe 2005), schierati con un 4-3-1-2. Si gioca al piccolo trotto ed è proprio di Vinciguerra il primo spunto, con una conclusione parata da Iliev. Dopo 20’ Mancosu lascia il campo, a scopo precauzionale, per una botta. Serve un rigore di Rog (al 25’) per sbloccare il risultato. Al 37’ ancora il croato, tornato nel ruolo di mezzala, raddoppia. Tra il primo e il secondo gol, due traverse centrate da Vinciguerra e Luvumbo.

Nella ripresa, restano solo Lella e Cavuoti, mentre entrano Lolic, Di Pardo, Altare, Veroli, Barreca, Viola, Pereiro, Masala e Millico. Il ritmo cala ulteriormente e il terzo gol è un’autorete per un liscio di Iliev sul retropassaggio di Mameli. Chiude i conti Millico, in contropiede, col Cagliari in dieci. Masala, infatti, accusa un malore e resta a bordocampo, soccorso dal medico Roberto Mura. A fine partita il giovane attaccante, sempre cosciente, viene portato via in ambulanza verso l’ospedale per accertamenti.

