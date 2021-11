La concorrenza tra compagni di squadra non rappresenta sempre uno stimolo per fare meglio.

Lo ha fatto capire Gianluigi Donnarumma, il portiere della Nazionale che la scorsa estate ha lasciato il Milan per volare al Paris Saint Germain, con un contratto fino al 2026, dopo aver conquistato il titolo di miglior giocatore dell'Europeo vinto dagli azzurri.

Nonostante queste premesse, il calciatore non è riuscito a ottenere un posto in prima squadra e a scalzare quello che oggi è ancora il titolare, Keylor Navas.

Il tecnico Mauricio Pochettino infatti continua ad alternare i due estremi difensori nelle competizioni in cui il Psg è gara: campionato e Champions League.

Donnarumma ha parlato della situazione delicata che sta vivendo a Parigi all'emittente brasiliana TNT Sport: "La rivalità con Navas non interferisce con le mie prestazioni ma personalmente mi dà fastidio, perché non è facile. Sono sempre stato il titolare e a volte fa male stare in panchina. Ma sono tranquillo e sicuro che la situazione si risolverà".

Dall’inizio della stagione il portiere ha totalizzato due presenze in Champions League (su quattro partite) e cinque match su 13 in campionato.

(Unioneonline/F)

© Riproduzione riservata