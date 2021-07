Gianluigi Donnarumma ha firmato il contratto che lo lega al Paris Saint Germain fino al 30 giugno 2026.

Lo ha annunciato la società francese sui propri canali social.

"Sono felice di far parte di questo grande club. Mi sento pronto per affrontare questa nuova sfida e continuare a crescere qui. Con il Paris voglio vincere il più possibile e portare gioia ai tifosi", le parole del numero uno azzurro riportate dal club.

"Siamo lieti di dare il benvenuto a Gianluigi Donnarumma al Paris Saint-Germain. Ci congratuliamo con lui per il suo successo a Euro 2020 e per essere stato nominato miglior giocatore del torneo - le parole del presidente e ad del club, Nasser Al-Khelaifi -. So che Gianluigi riceverà un caloroso benvenuto parigino da parte di tutti i membri del club, compresi i suoi compagni di squadra, il nostro staff e tutti i tifosi".

Donnarumma arriva dal Milan, club in cui ha esordito nel 2013.

In sei stagioni in rossonero, l’estremo difensore napoletano ha collezionato 215 presenze in serie A, 16 di Europa League e 12 di Coppa Italia (comprese le finali 2016 e 2018).

Ha esordito in prima squadra con gli azzurri a 17 anni contro la Francia.

Vincitore dell'Europeo con l'Italia, il portiere ha brillato ai rigori contro la Spagna in semifinale e l'Inghilterra in finale ed è stato votato giocatore Uefa di Euro 2020.

(Unioneonline7F)

© Riproduzione riservata