Il primo tempo del Franchi vede il Cagliari in grossa difficoltà e sotto di due reti contro la Fiorentina.

Ranieri sorprende con un 4-4-2 dove Hatzidiakos è l'esterno di destra in difesa e Nandez è il quarto di centrocampo a sinistra, con l'inedita coppia d'attacco Petagna-Shomurodov. Ma a far saltare subito i piani ci pensa ancora Radunovic, con un clamoroso errore in uscita che spalanca a Gonzalez la porta per il gol dell'1-0 dopo solo 3'.

Un altro errore potrebbe riportare la parità, ma Nandez non sfrutta il folle retropassaggio di Milinkovic, con Kayode che salva sul tiro a porta vuota del Leon. Al 21', Deiola perde palla e, sullo sviluppo dell'azione, il tiro-cross di Kayode viene spinto in rete da Dossena per l'autogol del 2-0. La reazione del Cagliari è in un destro di Shomurodov (29') con palla di poco a lato. Il tempo si chiude dopo 3' di recupero sul 2-0 per la Fiorentina.

LA CRONACA DEL SECONDO TEMPO

