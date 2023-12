Primo tempo di Cagliari-Empoli con poche emozioni e che si chiude inevitabilmente sullo 0-0.

Ranieri e Andreazzoli si affidano al 4-3-1-2, con i rossoblù che, davanti, schierano la coppia Lapadula-Pavoletti, con Viola a supporto. In mezzo, torna titolare Deiola, che completa il terzetto mediano con Prati e Sulemana.

Primo tempo non proprio per palati fini, con tanti errori tecnici e pochissime occasioni. La più importante al 14', quando Caputo si allarga e mette in mezzo per Maldini jr, Azzi salva in angolo. Per il resto, tanti palloni lunghi e portieri inoperosi.

Il Cagliari si vede al 37', con angolo di Viola e colpo di testa di Prati appostato sul primo palo e palla sull'esterno della rete. Tutto il resto è noia.

