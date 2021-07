E’ l’Inghilterra la quarta semifinalista di Euro 2020.

Allo stadio Olimpico di Roma (dove sono stati messi in atto controlli straordinari di sicurezza, anche per quanto riguarda l’emergenza Covid), la Nazionale britannica ha superato l’Ucraina di Shevchenko e Tassotti con un rotondo 4-0.

A regalare agli inglesi la qualificazione alle Final Four è stato il bomber Harry Kane, autore di una doppietta, mentre la terza marcatura, quella della definitiva sicurezza porta la firma di Maguire. Al 63’ il colpo del ko, con il poker siglato da Henderson.

In semifinale Kane e co. dovranno ora vedersela – mercoledì - con la Danimarca, che ha superato la Repubblica ceca per 2-1.

La vincente si giocherà la Coppa con una tra Italia e Spagna.

(Unioneonline/l.f.)

© Riproduzione riservata