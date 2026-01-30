Atalanta contro i tedeschi del Borussia Dortmund, Juventus contro i turchi del Galatasaray e Inter contro i norvegesi del Bodo Glimt.

Questo ha stabilito il sorteggio Uefa a Nyon in vista dei playoff di Champions League, tutte e tre le italiane giocheranno la gara di andata in trasferta.

Le altre cinque partite dei playoff: Monaco-Psg, Benfica-Real Madrid, Qarabag-Newcastle, Club Bruges-Atletico Madrid, Olympiakos-Leverkusen.

Sorteggiati anche i playoff di Europa League, il Bologna sfiderà i norvegesi del Brann. La Roma è già agli ottavi.

