Ora è anche ufficiale: Fabio Pisacane è il nuovo allenatore del Cagliari. A dare l’annuncio è la società rossoblù, con il comunicato con cui dà le prime informazioni sulla nomina del successore di Davide Nicola: «Il Cagliari Calcio è lieto di annunciare di aver affidato la conduzione tecnica della prima squadra a Fabio Pisacane: l’allenatore ha firmato un contratto che lo lega al Club rossoblù sino al 30 giugno 2026 con rinnovo automatico per un’ulteriore stagione al verificarsi di determinate condizioni sportive».

Ha prevalso quindi la soluzione interna: Pisacane è “promosso” dalla Primavera, con cui ha conquistato la Coppa Italia di categoria lo scorso 9 aprile battendo 0-3 il Milan nella finale dell’Arena Civica. Ora il suo debutto in Serie A e in prima squadra, anche se già un’altra volta aveva guidato i rossoblù: il 26 dicembre 2022, in Serie B, nel 2-0 col Cosenza in occasione del passaggio tra Fabio Liverani e Claudio Ranieri.

Pisacane ha battuto la concorrenza di Paolo Vanoli, che era l’altro grande candidato per sostituire Nicola. Fra un mese il raduno, poi dal 13 al 22 luglio il ritiro a Ponte di Legno in provincia di Brescia. Esordio ufficiale il 16-17 agosto in Coppa Italia contro la vincente di Avellino-Audace Cerignola, una settimana più tardi la prima giornata di Serie A sempre in casa con la Fiorentina.

