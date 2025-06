«Questo deve essere l'anno dell'insieme: squadra, staff, club, tifosi, città». Si presenta così Fabio Pisacane come nuovo allenatore del Cagliari, dopo l'ufficialità arrivata nella tarda mattinata di oggi. Il tecnico, che prende il posto di Davide Nicola, prosegue il suo percorso in rossoblù dopo l'ottimo biennio alla guida della Primavera, portata due mesi fa a vincere la Coppa Italia di categoria contro il Milan.

«Non si costruisce nulla da soli», le prime parole di Pisacane dopo la firma. «Solo insieme possiamo affrontare ogni difficoltà e trasformarla in occasione. Anche nei momenti duri, anche quando sembrerà complicato: sarà lì che conterà davvero essere uniti. Un passo alla volta. Tutti insieme». A breve la presentazione ufficiale, mentre a luglio l’inizio della nuova stagione con il raduno e – a seguire – il ritiro a Ponte di Legno. Pisacane ha battuto la concorrenza di Paolo Vanoli e debutterà da allenatore in Serie A.

Pisacane è arrivato a Cagliari nell'estate del 2015 e dalla Sardegna non se n'è più andato, tolta una breve parentesi di alcuni mesi al Lecce nel 2021. In rossoblù 152 presenze fra Serie A, Serie B e Coppa Italia, con 5 gol. Poi il ritiro e l'ingresso nello staff tecnico: prima con Fabio Liverani, poi come allenatore per una partita il 26 dicembre 2022 contro il Cosenza in Serie B, in attesa del ritorno di Claudio Ranieri. Quindi il passaggio nel settore giovanile e, da marzo 2023, il ruolo in pianta stabile in Primavera (inizialmente come assistente di Matteo Battilana, poi da tecnico).

