La rifinitura al mattino, il pranzo di Pasqua in famiglia e poi, nel pomeriggio, la partenza per Pisa. Il Cagliari è già in clima partita, in vista della sfida di domani pomeriggio (ore 18) al “Romeo Anconetani”, gara che somiglia a un nuovo spareggio in chiave playoff.

Ranieri ha convocato 23 giocatori per la trasferta in terra toscana, lasciando a casa gli infortunati Capradossi e Pavoletti e lo squalificato Zappa. Si va verso una conferma dell’undici titolare visto con Reggina e Sudtirol, con l’unica novità dovuta appunto allo stop di Zappa, per la cui sostituzione è favorito Di Pardo.

Questa la lista dei convocati.

Portieri: Radunovic, Aresti, Ciocci.

Difensori: Di Pardo, Barreca, Azzi, Goldaniga, Altare, Obert, Dossena.

Centrocampisti: Nandez, Makoumbou, Lella, Deiola, Viola, Rog, Mancosu, Kourfalidis.

Attaccanti: Lapadula, Prelec, Millico, Luvumbo, Falco.

© Riproduzione riservata