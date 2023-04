Ultimi allenamenti, Pisa-Cagliari è sempre più vicina. Nella seduta di questa mattina, Ranieri ha potuto vedere la conferma del recupero completo di Rog, pronto a essere inserito nella lista dei convocati per la trasferta in Toscana. Una lista in cui, invece, non troveranno spazio lo squalificato Zappa e i due infortunati Pavoletti e Capradossi.

Probabile che il tecnico confermi il Cagliari delle ultime uscite, con l'unica sostituzione, forzata, di Di Pardo in difesa per Zappa.

Domani nuovo allenamento al mattino e, a seguire, la consueta conferenza dell'antivigilia di Ranieri.

Il Cagliari svolgerà la rifinitura nella mattina di Pasqua per poi raggiungere Pisa nel tardo pomeriggio.

Intanto la Lega di B ha ufficializzato date e orari degli ultimi due turni: Cagliari-Palermo si giocherà il 13 maggio alle 14, mentre Cosenza-Cagliari chiuderà la regular season il 19 maggio alle 20.30. Tutte le partite si disputeranno in contemporanea, anche se la Lega si riserva la possibilità di stabilire anticipi o posticipi per partite in cui non la contemporaneità non sia necessaria.

