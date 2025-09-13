Serie A in campo per la terza giornata di campionato. Ecco il tabellone delle partite in programma, con risultati e marcatori.

Sabato 13 settembre

ore 15: Cagliari-Parma 2-0 (33’ Mina, 77’ Felici)

ore 18: Juventus-Inter 4-3 (14’ Kelly, 38’ Yldiz, 30’ e 65’ Çalhanoğlu, 76’ M. Thuram, 83’ K. Thuram, 92’ Adzic)

ore 20.45: Fiorentina-Napoli 

Domenica 14 agosto

ore 12.30: Roma-Torino 

ore 15: Atalanta-Lecce 

ore 15: Pisa-Udinese 

ore 18: Sassuolo-Lazio 

ore 20.45: Milan-Bologna 

Lunedì 15 agosto

ore 18.30: Verona-Cremonese 

ore 20.45: Como-Genoa 

Classifica: Napoli, Juventus, Cremonese, Roma 6, Udinese, Cagliari 4, Inter, Lazio, Milan, Como, Bologna 3, Atalanta, Fiorentina 2, Pisa, Genoa, Lecce, Verona, Torino, Parma 1, Sassuolo 0

© Riproduzione riservata