Pioggia di gol nel Derby d’Italia: Juventus-Inter finisce 4-3Le partite della terza giornata di campionato, con risultati e marcatori
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
Serie A in campo per la terza giornata di campionato. Ecco il tabellone delle partite in programma, con risultati e marcatori.
Sabato 13 settembre
ore 15: Cagliari-Parma 2-0 (33’ Mina, 77’ Felici)
ore 18: Juventus-Inter 4-3 (14’ Kelly, 38’ Yldiz, 30’ e 65’ Çalhanoğlu, 76’ M. Thuram, 83’ K. Thuram, 92’ Adzic)
ore 20.45: Fiorentina-Napoli
Domenica 14 agosto
ore 12.30: Roma-Torino
ore 15: Atalanta-Lecce
ore 15: Pisa-Udinese
ore 18: Sassuolo-Lazio
ore 20.45: Milan-Bologna
Lunedì 15 agosto
ore 18.30: Verona-Cremonese
ore 20.45: Como-Genoa
Classifica: Napoli, Juventus, Cremonese, Roma 6, Udinese, Cagliari 4, Inter, Lazio, Milan, Como, Bologna 3, Atalanta, Fiorentina 2, Pisa, Genoa, Lecce, Verona, Torino, Parma 1, Sassuolo 0