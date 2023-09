Ci sarà anche il Cagliari mercoledì prossimo alla ventottesima edizione del Premio Gentleman Fair Play, fra i principali del calcio italiano. Leonardo Pavoletti è il prescelto per il Premio Fair Play Morosini, intitolato al centrocampista tragicamente scomparso nell'aprile 2012.

Il riconoscimento, organizzato col sostegno della Lega B e del suo presidente Mauro Balata, va al numero 30 del Cagliari per i valori che incarna, gli stessi che rappresentavano in campo Morosini, e arriverà a tre mesi dall'indimenticabile serata di Bari dove il suo gol al 94' ha mandato i rossoblù di Claudio Ranieri in Serie A.

Il premio. Nella serata, che sarà condotta da Massimo Caputi con Laura Barriales e Giorgia Rossi alla caserma della Scuola Militare Teulié a Milano, oltre a quello per Pavoletti della scorsa Serie B, atteso anche il Premio Gentleman Fair Play Serie A (in corsa Giovanni Di Lorenzo, Lautaro Martínez, Nicolò Fagioli ed Emil Audero), poi il Premio Speciale Gentleman CONI Lombardia Awards al Monza come squadra rivelazione, il Premio Dirigente dell'anno 2022-2023 all'AD dell'Inter Giuseppe Marotta, il Premio Gentleman di Platino alla carriera all'ex capitano del Milan Franco Baresi e il Premio Speciale Gentleman Lega Pro alla giovane calciatrice Asia Confortino della Pro Patria (che, dopo essersi infortunata in campo, si è rifiutata in ospedale di farsi tagliare la maglia della squadra per cui gioca).

