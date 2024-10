Il 27 novembre il “Vanni Sanna” ospita il match di Coppa Italia fra Torres e Milan Futuro. La Lega Pro ha diramato questa mattina date e orari degli ottavi di finale.

Partita secca, chi vince va ai quarti di finale in programma il 18 dicembre. Le partite di andata e ritorno si disputeranno solo in semifinale e finale del torneo.

Il match di Coppa Italia è il mercoledì compreso fra la trasferta di Ferrara per la gara contro la Spal e l'incontro casalingo con l'Ascoli. Torres e Milan Futuro si sono già affrontati in campionato, alla terza giornata, ed è finita a reti bianche ma sono stati i giovani rossoneri a giocare meglio, in virtù della superiorità atletica che ha creato diversi problemi alla squadra sassarese.

