Anche Parma, come martedì ha fatto in modo sontuoso Cagliari, si prepara a sostenere i crociati in vista della semifinale playoff di ritorno.

Al “Tardini” l’unico settore dove ancora si trovano biglietti è la curva sud locali (l’acquisto dei biglietti in questo settore è inibita ai residenti a Cagliari e provincia): alla fine, se non proprio con il sold-out, lo stadio dovrebbe presentarsi gremito da circa 20 mila spettatori.

Di questi, solo nel settore ospiti, saranno 1.300 nel settore ospiti. Ma saranno moltissimi i tifosi rossoblù anche negli altri settori dello stadio.

Da Parma arrivano voci di una tifoseria in fermento. Fabio Pecchia, l’allenatore dei ducali, chiama a raccolta la città con un invito all’unità, quasi un messaggio politico per il riscatto. «Sono straconvinto che i miei faranno una grande prestazione, poi a fine gara ci vedremo dopo: se sono stati più bravi di noi, farò i complimenti al boss, Claudio Ranieri, e i ragazzi agli avversari. Oggi mi sento di dare questo messaggio chiaro a tutti, è bello trovarci in questo momento ed è bello farlo tutti insieme». Sui social rincara la dose il centrocampista Woyo Coulibaly: “Si avvicina un fine settimana di guerra, basta così! Forza Parma”.

Quanto alla squadra, c’è il rischio che l’indolenzimento al polpaccio tagli fuori dalla sfida il portiere dei portieri, Gigi Buffon. Vedremo quando sarà divulgata la lista dei convocati ma, salvo un recupero dell’ultima ora, quella della Domus potrebbe essere stata l’ultima gara con la maglia del Parma. In porta, al “Tardini”, nel caso dovrebbe essere schierato Chichizola. Dovrebbe invece essere del match Camara, che a Cagliari era assente per squalifica.

Al Training Center di Collecchio oggi la squadra ha svolto riscaldamento, esercitazione tattica per reparti e una partita a campo ridotto e palle inattive. Domattina la rifinitura.

(Unioneonline/lopi)

© Riproduzione riservata