Si chiude con un pareggio il precampionato del Cagliari. I rossoblù, scesi in campo con la nuova terza maglia blu scuro, fermano sull'1-1 il Brest, con una rete di Pavoletti che replica al vantaggio di Satriano.

Ranieri deve rinunciare agli infortunati Radunovic, Jankto, Pereiro e Desogus e schiera il Cagliari, con la nuova terza maglia blu scuro, con Scuffet in porta, Zappa, Dossena, Obert e Augello in difesa, Makoumbou centrale, affiancato da Sulemana e Deiola e, davanti, un inedito tridente composto da Di Pardo, Pavoletti e Luvumbo.

Il Cagliari parte bene e impegna, dopo 3', il portiere di casa Bizot con una punizione di Augello. Al 15', ancora Augello dalla bandierina pesca Deiola tutto solo, ma il centrocampista sfiora appena la palla.

Poi sale il Brest, con i rossoblù che non riescono quasi mai a ripartire. Al 35', l'occasione più clamorosa del primo tempo: punizione da sinistra di Del Castillo, testa di Chardonnet e palla che batte sulla traversa, per poi esser spazzata via da Pavoletti. Al 42' si vede anche Satriano, che sfugge a Dossena, ma manda di poco alto da buona posizione.

Nella ripresa si riparte con gli stessi ventidue del primo tempo e col Brest sempre all'attacco. Dossena anticipa Del Castillo sfiorando l'autorete. Poi, al 12', i francesi passano con una botta dai venti metri di Satriano, imprendibile per Scuffet.

Lo stesso uruguaiano, in prestito dall'Inter, al 15' sfiora in bis, ma stavolta Scuffet salva tutto. Il Cagliari si scuote e, al 18', sfiora il gol con Pavoletti, la cui zampata ravvicinata è deviata in angolo dal portiere di casa. E al 25', ecco il pari: punizione da sinistra di Augello, Pavoletti sovrasta tutti e, di testa, sigla l'1-1. Prima rete nel precampionato per il capitano.

Serie di cambi e attimi di nervosismo quando Luvumbo accenna a una reazione dopo un intervento duro di Lees-Melou, col centrocampista rimproverato da Ranieri. Dopo 4 minuti di recupero, si chiude con l'1-1 finale. Tra una settimana, per il Cagliari, ci sarà la Coppa Italia alla Domus con il Palermo.

