Ci mette la faccia il capitano, anche se stasera la fascia non poteva averla dal 1' perché partito dalla panchina. È Leonardo Pavoletti a commentare il pesante 3-0 di Fiorentina-Cagliari, terza sconfitta consecutiva per i rossoblù: «Spero che queste batoste ci insegnino cosa serve per vincere in Serie A», la sua speranza dopo questo avvio di stagione con appena due punti in sette giornate e l'ultimo posto in classifica.

«Le energie ce le abbiamo. Siamo a inizio campionato, sicuramente pensavamo di cominciare in maniera diversa. Ci troviamo nella bufera, ma tante volte ci siamo tirati fuori: le chiavi le abbiamo, come un allenatore che seguiamo e un grande gruppo. Quello che abbiamo fatto non basta, dobbiamo capire come svoltare».

Per Pavoletti c'è un confronto da fare con la passata stagione: «Ci siamo passati anche l'anno scorso in Serie B. Abbiamo avuto un punto basso, da quello abbiamo costruito mattoncino dopo mattoncino la scalata alla promozione. Serve un po' più di cattiveria e agonismo, non abbiamo fatto una grande partita anche se due-tre episodi sono girati male. Però dobbiamo prepararci alle gare che contano, dove sulla carta devi fare punti».

E la prossima sarà Cagliari-Roma, domenica alle 18 prima della sosta.

