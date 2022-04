Pauroso incidente per il Presidente dell'Associazione Italiana Arbitri Alfredo Trentalange e per il responsabile della CAN C Maurizio Ciampi, rimasti coinvolti in un incidente stradale sull’autostrada A1 all'altezza di Frosinone.

Trentalange e Ciampi - fa sapere l'Aia - hanno riportato alcune fratture, fortunatamente nulla di particolarmente grave, e sono stati inizialmente ricoverati all'ospedale di Colleferro.

"L'Associazione Italiana Arbitri augura al Presidente Trentalange e a Ciampi di ristabilirsi velocemente" si legge in una nota.

(Unioneonline/l.f.)

© Riproduzione riservata