Ci siamo. La prima sfida senza appello, il primo dentro o fuori di questi Campionati europei.

L’Italia questa sera alle 21 affronta l'ostica Austria di Foda e si gioca un posto tra le prime otto d’Europa. Dopo un girone praticamente perfetto, con tre vittorie due delle quali sonore come raramente ci capita in queste competizioni, andare a casa sarebbe una grossa delusione.

I favori del pronostico sono dalla parte degli azzurri, ma quello che comincia oggi è un altro Europeo, quello in cui non puoi permetterti errori altrimenti rischi di tornare a casa.

Il ct parla della “partita più difficile” ed è convinto, “se superiamo l’Austria dopo andrà meglio”. Nonostante l’avversaria che ci aspetta in un eventuale quarto uscirà dalla sfida tra il Belgio di Lukaku, tra le favorite, e il Portogallo di Cristiano Ronalo campione in carica. In caso di semifinale, le più accreditate dalla nostra parte di tabellone sono Francia e Spagna.

"Non si può giocare male in uno stadio così”, ha detto il Mancio a proposito di Wembley, dove ha perso una finale di Champions con la Sampdoria quando era giocatore.

Una vigilia agitata dalla polemica sugli inginocchiamenti e una logistica stravolta dall’impennata dei contagi nel Regno Unito, ma questa sera non ci saranno scuse. L’Italia non si snaturerà. La formazione ricalcherà quelle delle prime due partite. Assenti Florenzi e Chiellini, Di Lorenzo e Acerbi al loro posto, la vera novità potrebbe arrivare a centrocampo. Verratti è favorito su Locatelli, nonostante la doppietta alla Svizzera del centrocampista del Sassuolo. Andrà ad affiancare gli insostituibili Jorginho e Barella. A Wembley ci saranno 22mila spettatori, 1.200 gli italiani previsti.

Non è l’unica partita di oggi: alle 18 si gioca il primo ottavo di finale, in campo alla Johann Cruijff Arena di Amsterdam Galles e Danimarca.

Le probabili formazioni

ITALIA (4-3-3): 21 Donnarumma; 2 Di Lorenzo, 19 Bonucci, 15 Acerbi, 4 Spinazzola; 18 Barella, 5 Jorginho, 6 Verratti; 11 Berardi, 17 Immobile, 10 Insigne. All.: Mancini

AUSTRIA (3-4-1-2): 13 Bachmann; 4 Hinteregger, 8 Alaba, 3 Dragovic; 21 Lainer, 23 Schlager, 24 Laimer, 10 Grillitsch; 9 Sabitzer; 19 Baumgartner, 7 Arnautovic. All.: Foda

Arbitro: Taylor (Inghilterra)

(Unioneonline/L)

