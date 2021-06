Doveva essere la conferenza stampa del chiarimento definitivo, e invece nulla ancora è deciso.

Gli azzurri ancora non sanno se si inginocchieranno domani sera, in occasione degli ottavi di finale degli Europei contro l’Austria, in segno di solidarietà con il movimento Black Lives Matter.

"Quando torniamo in hotel abbiamo una riunione tutti insieme, ne parleremo stasera e decideremo cosa fare”, ha detto Leonardo Bonucci. L’obiettivo è trovare una posizione unitaria ed evitare quanto visto contro il Galles, quando solo cinque giocatori su undici si sono inginocchiati.

Mancini preferisce evitare l’argomento, e lo liquida con poche parole: “Non vorrei parlarne, e comunque io sono per la libertà”.

Gli austriaci invece si inginocchieranno, almeno stando a quanto detto da David Alaba: “Inginocchiarsi è un segnale chiaro. Lo faremo un’altra volta contro l’Italia. Siamo tutti d’accordo e ripeto, questo è un segnale per attirare l’attenzione di tutti su questo argomento. Sicuramente si parla di più di razzismo ed è qualcosa di positivo”, ha detto il difensore. Una decisione autonoma dei giocatori, visto la federcalcio austriaca non ha segnalato al protocollo Uefa la richiesta dell’inginocchiamento.

LA PARTITA – “Da ct mi sono divertito molto, voglio continuare a farlo grazie a questi ragazzi”, ha detto Mancini. Sui timori per la risalita dei contagi: “Abbiamo la doppia dose di vaccino, siamo tranquilli”.

"Quando si gioca in un tempio del calcio come Wembley bisogna rispettarlo e giocare bene", ha aggiunto il ct. "Sto vivendo bene questa vigilia, e anche la squadra - le parole di Roberto Mancini -. Giocare a Wembley deve essere un piacere, ci sono giocatori che in una vita non ci giocano mai. Dobbiamo giocare bene, perché lo stadio lo merita. E sono certo che chiunque scenderà in campo domani, giocherà bene".

Le probabili formazioni.

ITALIA (4-3-3): 21 Donnarumma, 2 Di Lorenzo, 19 Bonucci, 15 Acerbi, 4 Spinazzola, 6 Verratti, 8 Jorginho, 18 Barella, 11 Berardi, 17 Immobile, 10 Insigne.

AUSTRIA (4-3-2-1): 13 Bachmann, 21 Lainer, 3 Dragovic, 4 Hinteregger, 8 Alaba, 23 Schlager, 24 Laimer, 10 Grillitsch, 19 Baumgartner, 9 Sabitzer, 7 Arnautovic.

(Unioneonline/L)

© Riproduzione riservata