Il risultato è andato a referto con un clamoroso 40-0 che ha suscitato non poche polemiche. E ora la Federcalcio sarda vuole approfondire.

La partita è quella della categoria giovanissimi (14-15 anni) tra Fanum Orosei e La Caletta, due squadre del Nuorese. Le premesse non erano ottime: gli ospiti si sono presentati con appena dieci giocatori e un’età media più bassa di quella degli avversari. Inoltre la Fanum Orosei doveva fare almeno 35 gol per ottenere il primo posto del girone e superare la Lupi Goceano di Bono, che la settimana precedente aveva sconfitto La Caletta con un altro risultato eclatante, 22-0.

Un risultato che insomma era nell’aria: le due società avrebbero chiesto di effettuare uno spareggio per non affidarsi alla differenza reti, ma a quanto pare era impossibile cambiare le regole in corsa.

Quel che è certo è che ora la Figc regionale vuole approfondire l’argomento. “Dobbiamo stare più attenti ai ragazzi che ai risultati”, spiega il presidente Gianni Cadoni.

Nessuna decisione è ancora stata presa: “Stiamo verificando tutto quello che c’è da verificare, ho sentito la società La Caletta e li ho sentiti molto sereni. Cosa che mi conforta ma non mi tranquillizza”, continua il presidente della Figc sarda.

Per il futuro: “Le regole vanno rispettate, ma eventualmente si potrebbero trovare delle deroghe quando si capisce che ci sono situazioni che in qualche modo possono far male a chi pratica questo sport, soprattutto quando si parla di ragazzini”.

