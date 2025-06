Sono ore cruciali per il Brescia Calcio. In attesa di presentare reclamo alla Corte Federale d'Appello contro la decisione del Tribunale Federale Nazionale di penalizzare di 4 punti la squadra, decretandone così la retrocessione in Serie C, la società potrebbe cambiare proprietà.

Il presidente Massimo Cellino, che già prima della sentenza aveva parlato di trattative in corso, può passare la proprietà del Brescia a un gruppo di imprenditori che fanno riferimento a Francesco Marroccu. Ossia un altro cagliaritano, che di Cellino è stato dirigente sia al Cagliari sia già al Brescia in due occasioni distinte.

L'indiscrezione ha convinto i tifosi del Brescia a rimandare la manifestazione, convocata per questa sera sotto la sede del club, per protestare contro la proprietà Cellino.

(Unioneonline)

