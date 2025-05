Il Tribunale federale nazionale ha sanzionato il Brescia con 4 punti di penalizzazione nella stagione corrente e altrettanti da scontare nella prima stagione utile a decorrere dal 2025/26 per le presunte violazioni di natura amministrativa.

Con la penalità di quattro punti nella stagione in corso il Brescia, in attesa dell'appello, sarebbe retrocesso in Serie C, con la Sampdoria al playout contro la Salernitana e il Frosinone direttamente salvo.

Sei mesi di inibizione per il presidente del club Massimo Cellino e per il consigliere delegato della società Edoardo Cellino.

La questione però rischia di non chiudersi qui. Il club lombardo farà ricorso e l'udienza davanti alla Corte d'Appello è prevista per il 12 giugno. E non è da escludere che in caso di un'ulteriore bocciatura non ci sia una richiesta di intervento presso la giustizia ordinaria.

Nei giorni scorsi la Figc ha indicato delle possibili date per l'eventuale playout tra Salernitana e Sampdoria: il 15 e 20 giugno. Il timore è però che eventuali ricorsi al Tar, come già avvenuto in passato, possano determinare un ulteriore rinvio delle date per disputare le due partite.

