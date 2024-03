Oltre tremila tifosi, per l'esattezza 3280, a occupare la Curva nord e spingere il Cagliari nell'allenamento a porte aperte della Domus, a due giorni dalla sfida con il Monza.

Un sostegno continuo, cori e applausi per tutti, il boato di riscaldamento per l'unico gol segnato da Lapadula nella partitella giocata a tutto campo. Ma anche il brivido dello stop per Mina, che dopo pochi minuti di allenamento si è fermato per un fastidio al polpaccio sinistro. Non dovrebbe essere nulla di grave, ma a due giorni dalla partita il colombiano entra nella lista dei giocatori a rischio. Come Gaetano, che si è limitato a inanellare corsette a bordo campo.

Sicure, invece, le assenze di Luvumbo (che ha lavorato in personalizzato), Pavoletti (che ha seguito l'allenamento a bordo campo), Mancosu e Petagna.

