Non s’arresta la caduta libera dell’Olbia, sconfitta a domicilio dal Gubbio 2-1 al termine della sfida della 9ª giornata di ritorno del campionato di Serie C.

Umbri in vantaggio al “Nespoli” con la prima conclusione del match, firmata dall’ex Udoh alla fine del primo tempo. I bianchi pareggiano al 39’ della ripresa con Nanni dagli sviluppi di un calcio d’angolo, ma allo scadere Motolese ferma Morelli in area, in maniera, secondo l’arbitro, fallosa, e gli ospiti si guadagnano il rigore che Di Massimo trasforma sigillando la vittoria.

Galluresi contestati e inchiodati al penultimo posto con 21 punti, e sempre più lontani dalla salvezza diretta. E domenica per la squadra di Marco Gaburro sarà scontro diretto col fanalino di coda Fermana in trasferta.

