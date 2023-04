È il suo primo anno intero da professionista (nello scorso solo sei presenze in Serie A e due in Coppa Italia), ma Adam Obert se la sta cavando alla grande. Il difensore slovacco classe 2002, arrivato dalla Sampdoria nell'estate del 2021, sta crescendo a vista d'occhio e punta a proseguire la sua ascesa. Durante "Il Cagliari in Diretta", su Radiolina, racconta il suo percorso in rossoblù: «Prima di venire a Cagliari mi sono incontrato con Pierluigi Carta, che mi ha spiegato tutto. Sapevo che era una grande possibilità di crescita, con tanti giovani arrivati in prima squadra a differenza della Sampdoria. Sono contento di aver fatto questa scelta». Ora c'è Ranieri, che gli sta dando continuità di impiego: «Mi fa piacere che lui pensi che assieme a Dossena dia sicurezza alla squadra, però tutti abbiamo fatto bene e l'intesa coi compagni è buona. Io mi sono allenato come sempre, provando a dare il massimo».

La crescita. Arrivato in sordina in rossoblù, quest'anno aveva iniziato a giocare più volte come terzino sinistro. Ruolo dove si adatta senza problemi, anche se è in mezzo alla difesa che dà il meglio di sé: «Prima di sedici anni facevo il play a centrocampo, addirittura anche il trequartista, e anche in nazionale ho giocato qualche volta lì. Poi un allenatore in Repubblica Ceca mi ha messo in difesa, ho provato e mi sono sentito meglio dietro. Sono difensore centrale, ma già dalla Primavera della Sampdoria ho fatto il terzino sinistro e quando serve posso giocare lì». Rispetto all'esordio, poco più di un anno fa, sente di essere già molto più maturo: «Quest'anno è cambiato che ho iniziato a giocare più partite. Lo scorso è stato una bella esperienza, che mi ha aiutato a crescere e arrivare dove sono adesso. Devo però sempre migliorare».

Sabato alle 14 il Parma, partita dove Obert ha già una certezza: «Dobbiamo essere concentrati e sfruttare le occasioni. Sono convinto che andrà bene, sappiamo che è una gara fondamentale e che andiamo lì per prenderci i tre punti con lo spirito che c'è stato finora. Dobbiamo sempre pensare di dare il massimo, ognuno deve giocare per l'altro e pensare di fare più punti possibili da qui alla fine. Poi vedremo dove saremo arrivati».

