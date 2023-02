Non solo la porta inviolata, ma anche i tre punti: il meglio possibile per un difensore.

Adam Obert, dopo Cagliari-Benevento, festeggia il successo rossoblù: «È stata una battaglia, ma lo sapevano da prima», ha detto nel dopogara. «Avevamo tante assenze, poi dopo il rosso ci siamo ricompattati ancora di più e ognuno ha dato il suo. Una vittoria meritata, ringrazio i tifosi per il supporto. Ho dato tutto quello che potevo, sono contento della prestazione mia e della squadra. Sapevamo che era una gara difficile, anche per le nostre difficoltà».

Qualcosa in più. Obert commenta le fasi della partita e in particolare la gestione difensiva dopo il doppio giallo ad Altare: «Ognuno doveva dare di più, perché con l'uomo in meno è sempre più difficile. Siamo riusciti a fare gol e poi l'abbiamo difeso. All'inizio ci eravamo detti di cominciare come facciamo sempre e di provare le giocate fatte in allenamento». Adesso c'è da superare il tabù trasferta: «Sappiamo com'è il Bari. Fuori casa è sempre più difficile, ma ci prepareremo come sempre al meglio».

© Riproduzione riservata