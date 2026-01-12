Nuoro, protesta della Nuorese Calcio in ComuneSquadra e società hanno consegnato le chiavi del Frogheri
Clamorosa protesta oggi della Nuorese Calcio in Comune di Nuoro: squadra, dirigenti e il presidente Gianni Pittorra si sono presentati per consegnare le chiavi dell’impianto del Frogheri, contestando la chiusura di alcuni locali in convenzione, i costi sostenuti per il ripristino dello stadio dopo la festa del Redentore e le spese legate alla fornitura dell’acqua. Il sindaco Emiliano Fenu e l’assessora allo sport Natascia Demurtas ha chiesto tempo per approfondire la situazione con gli uffici.
La Nuorese, pur confermando la linea dura, ha deciso di trattenere le chiavi chiedendo un segnale concreto da parte dell’amministrazione entro i prossimi due giorni. Un incontro ufficiale tra società, amministrazione e uffici è stato fissato per lunedì 19.