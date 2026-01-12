Clamorosa protesta oggi della Nuorese Calcio in Comune di Nuoro: squadra, dirigenti e il presidente Gianni Pittorra si sono presentati per consegnare le chiavi dell’impianto del Frogheri, contestando la chiusura di alcuni locali in convenzione, i costi sostenuti per il ripristino dello stadio dopo la festa del Redentore e le spese legate alla fornitura dell’acqua. Il sindaco Emiliano Fenu e l’assessora allo sport Natascia Demurtas ha chiesto tempo per approfondire la situazione con gli uffici.

Incontri nuorese a Nuoro

La Nuorese, pur confermando la linea dura, ha deciso di trattenere le chiavi chiedendo un segnale concreto da parte dell’amministrazione entro i prossimi due giorni. Un incontro ufficiale tra società, amministrazione e uffici è stato fissato per lunedì 19.

