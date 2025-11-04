Non decolla il Napoli formato Champions, 0-0 in casa con l’EintrachtLa squadra di Conte ha collezionato 4 punti in 4 partite
Non decolla ancora in Champions League il Napoli. La squadra di Antonio Conte non va oltre lo 0-0 casalingo contro l’Eintracht.
Un risultato deludente, a maggior ragione in virtù del fatto che hanno giocato tutti i titolari. Il pareggio porta gli azzurri a 4 punti in altrettante partite nel maxi girone che regala l’accesso diretto agli ottavi alle prime otto, mentre le squadre dal nono al 24esimo posto dovranno disputare i playoff.
Ora tocca alla Juve, impegnata in casa con lo Sporting Lisbona. Domani l’Inter, a puteggio pieno, ospita il Kairat Almaty, l’Atalanta va nella tana del Marsiglia.
(Unioneonline)