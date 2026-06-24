calcio
24 giugno 2026 alle 19:37
Niente Inter: Marco Palestra verso il ChelseaIl club inglese pronto a sborsare 60 milioni per l’esterno di proprietà dell’Atalanta, protagonista nella scorsa stagione con il Cagliari
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Marco Palestra giocherà in Premier League. Nella prossima stagione l’esterno classe 2005 di proprietà dell’Atalanta, protagonista nella scorsa stagione con il Cagliari di Fabio Pisacane, non vestirà la maglia dell’Inter che lo ha molto corteggiato, bensì quella del Chelsea.
Il club inglese sarebbe infatti pronto ad offrire 60 milioni di euro, dieci in più dei nerazzurri, a cui va aggiunto un ingaggio di 5 milioni più bonus a stagione.
(Unioneonline)
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