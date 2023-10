Sarà Nicolas Viola, il centrocampista rossoblù protagonista domenica a Salerno, l’ospite di oggi a “Il Cagliari in diretta”, la trasmissione in onda dalle 18.30 alle 19 in tv su Videolina, in FM su Radiolina e in streaming su canali web e Facebook di Radiolina e L’Unione Sarda.

In conduzione, come di consueto: Valentina Caruso, Fabiano Gaggini e Alberto Masu.

© Riproduzione riservata