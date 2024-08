Davide Nicola è soddisfatto per quanto ha visto stasera in Cagliari-Roma, l'esordio in campionato alla Domus. «Oggi la squadra mi è piaciuta: ha provato a giocare cercando di fare quello che proviamo, senza perdere lo spirito di darsi una mano contro un grande avversario», la sua analisi sullo 0-0 della prima giornata. «Sono contentissimo, perché non abbiamo mai rinunciato a credere di poter segnare pur dandoci tutti una mano in fase di non possesso. Bisognava essere bravissimi a interpretare distanze di campo diverse, perché una squadra come la Roma poteva farti male».

Il gruppo. Nicola sta puntando molto sulla coesione della rosa, cercando allo stesso tempo di inserire le sue idee (che alcuni giocatori, come Marin che ha già avuto a Empoli, stanno subito mettendo in pratica). «Per conquistare il nostro obiettivo prima di tutto dobbiamo trovare noi un'identità. C'è un gruppo storico qui, per un allenatore conta avere certi giocatori dal grande senso d'appartenenza per il club: lo vedi e lo percepisci da come parlano e da come si allenano. Sono rimasto stupito dall'atteggiamento e dalla volontà di sperimentare certe idee». Mercato, argomento su cui finora non si è mai soffermato particolarmente: «Non è che non voglio rispondere, ma anche per il rispetto per chi c'è dentro questo gruppo non voglio impostarla in questi termini. L'allenatore deve capire se c'è la possibilità di migliorare ulteriormente un gruppo che ha già qualità. Vediamo se arriverà qualcuno per darci un'ulteriore mano».

