Due pareggi su due in campionato per Davide Nicola come allenatore del Cagliari. L'1-1 di oggi contro il Como segue lo 0-0 del debutto di otto giorni fa: «Abbiamo preso un punto con la Roma e un punto adesso, contro due squadre di qualità», le sue parole sul doppio impegno casalingo. «Il pareggio è sostanzialmente giusto: nel primo tempo abbiamo giocato bene, con voglia di pressare. Nel secondo siamo calati dopo che Mina ha accusato un po' di fatica, ma era normale. Bene che Palomino abbia fatto minutaggio, poi senza Zortea è difficile in questo momento avere qualche cambio in più. Ma nel secondo tempo abbiamo saputo soffrire». Con un rammarico per l'occasione di Lapadula nel finale: «Dispiace perché secondo me il retropassaggio era volontario, ma il pareggio è giusto e questa squadra ha dimostrato il suo valore ancora una volta».

Obiettivo chiaro

Il Cagliari sta iniziando un nuovo percorso e per il tecnico le note principali sono positive. «Da quando sono arrivato i ragazzi stanno rispondendo alle idee di gioco che abbiamo provato, come essere aggressivi e proporre gioco. Mi è piaciuto vedere, alla terza gara ufficiale, la costanza del Cagliari di voler interpretare la partita in un certo modo». Sul calo nella ripresa Nicola ha una motivazione: «Dobbiamo incrementare la condizione, ci sono dei giocatori che ancora non hanno il ritmo dei compagni. Ma, in tutto, questo, stiamo facendo punti e ottenendo comunque delle prestazioni».

