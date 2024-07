Ieri l'annuncio ufficiale, oggi la pubblicazione del suo staff e domenica pomeriggio Davide Nicola sbarcherà a Elmas per iniziare la sua avventura da allenatore del Cagliari.

Il tecnico, che lunedì accoglierà i rossoblù al Crai Sport Center per l'inizio della preparazione precampionato, sarà coadiuvato dal vice Simone Barone (già campione del mondo nel 2006 e centrocampista del Cagliari nella stagione 2009-10), il collaboratore tecnico Manuele Cacicia, Gabriele Stoppino sarà il preparatore atletico, affiancato dal rientrante Mauro Baldus e il confermato Vitantonio Pascale. Al posto di Walter Bressan, il preparatore dei portieri sarà l'ex Chievo Lorenzo Squizzi. Infine, l'area del match analysis sarà gestita da Federico Barni con la collaborazione dei confermati Davide Marfella e Giovanni Venturella.

Intanto, giornata di visite mediche per Sebastiano Luperto, che lunedì potrebbe essere ufficializzato come nuovo difensore del Cagliari, primo acquisto in questa sessione di calciomercato.

