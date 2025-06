«Lasciare io? Sono convinto e lo sono quasi il 99% degli addetti ai lavori, dei delegati che mi ha dato fiducia solo qualche mese fa: quindi non capisco, non vedo diciamo possibilità di mollare in un momento così delicato». Così il presidente della Figc, Gabriele Gravina, a Parma nel corso del festival della Serie A e a due giorni dall’imbarazzante sconfitta per 3-0 contro la Norvegia.

«Alcuni attacchi li ritengo emblema di un immobilismo, sono strumentali e inutili, studiati a mirati» ha aggiunto. Sulla disfatta di venerdì a Oslo, Gravina è molto duro: «Si può perdere, ma bisogna capire come si perde, un approccio diverso che solleticava quel fuoco dentro a cui speso fa riferimento Gigi Buffon poteva e doveva dare un epilogo diverso. Capire come si perde, quel modo non lo accetto».

Domani alle 20.45, a Reggio Emilia, l’Italia giocherà contro la Moldavia e dovrà per forza ottenere un risultato positivo, per evitare di mettere a rischio ulteriormente la qualificazione ai Mondiali del 2026. «Non c'è spaccatura, c'è non molta lucidità anche per stanchezza fisica. Noi dobbiamo andare al Mondiale e ci sono tante altre partite. Io in questa squadra e in questo progetto credo», ha concluso Gravina.

Sul futuro di Spalletti, Gravina rinvia il discorso: «Con Luciano stiamo parlando e dobbiamo trovare la migliore soluzione per un rilancio che parte da domani sera. Non c'è un appuntamento fissato, c'è un continuo contatto con Luciano, siamo stati insieme fino a tardi, gli scenari sono diversi, lui è molto responsabile e gli faccio i complimenti. Rispettiamo il nostro ct, poi vediamo cosa verrà fuori».

(Unioneonline)

