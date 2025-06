Una giornata di riflessione e di confronto, perché la sconfitta a Oslo è pesante e può compromettere il cammino ai Mondiali del 2026. Per l’Italia il girone di qualificazione è cominciato nella maniera peggiore possibile, con la sconfitta per 3-0 (subito nei primi 42’) contro la Norvegia di ieri sera.

A Coverciano il day after la débâcle contro la Norvegia è per rimettere ordine e chiarirsi sul futuro. È previsto un confronto tra il presidente della Figc, Gabriele Gravina, il commissario tecnico Luciano Spalletti e la squadra, per favorire una riflessione aperta. La testa adesso deve essere proiettata alla partita di lunedì (ore 20.45) a Reggio Emilia con la Moldavia.

Per gli Azzurri l'obiettivo è capire come arrivare alla qualificazione ai Mondiali, fallita negli ultimi due appuntamenti del 2018 e 2022, con le forze in campo. E in tanti, soprattutto fra i tifosi, chiedono un cambio di commissario tecnico indicando un nome solo: quello di Claudio Ranieri.

