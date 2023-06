«Sulle ambizioni del Napoli siamo sullo stesso piano io e il presidente De Laurentiis. Io se inizio una competizione gioco per vincerla».

Lo ha detto Rudi Garcia, nuovo allenatore del Napoli, nel corso della sua presentazione nel Museo di Capodimonte.

«Il presidente - ha detto Garcia commentando l'obiettivo di De Laurentiis di fare molta strada in Champions League - ha messo una barra molto alta, ci sono tanti club che hanno messo tanti soldi per vincere la Champions, ma io so sognare e il sogno è vincere trofei, sono qui per questo».

