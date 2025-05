Potranno esserci anche i tifosi del Cagliari venerdì alle 20.45 al Maradona, per l’ultima giornata di Serie A in casa del Napoli ossia la partita che assegnerà il titolo. Dalle 14 è scattata la vendita dei biglietti nel settore ospiti, che ha una capienza massima di 2.482 spettatori. L’unica restrizione da parte dell’Osservatorio è che per acquistare il tagliando è necessario avere la fidelity card del Cagliari Calcio sottoscritta in data anteriore allo scorso 1 maggio, a prescindere dalla residenza.

Il prezzo dei biglietti per il settore ospiti di Napoli-Cagliari, al quale si accede dal Gate 26, è di € 40,00 più eventuali costi di commissione e prevendita. È possibile acquistarli soltanto online sul circuito Ticketone, fino alle 19 di giovedì 22 maggio: come di consueto, non sarà possibile la vendita il giorno della partita.

L'acquisto nei settori ordinari, ossia nel resto dello stadio, non è consentito ai residenti in Sardegna se non titolari della fidelity card del Napoli. Ieri si è aperta la prima fase di prevendita, con oltre 400.000 richieste, mentre da oggi alle 14 è attiva la vendita libera: ci sono ancora tagliandi disponibili, su una capienza massima di 54.726 posti (settore ospiti incluso), con più di 250.000 utenti in coda. Ci saranno anche tre maxischermi in città, considerato che Napoli-Cagliari in caso di successo darà il tricolore alla squadra di Antonio Conte: piazza Plebiscito, piazza Mercato e piazza Giovanni Paolo II a Scampia.

© Riproduzione riservata