Dramma per Ignatius Ganago: l'attaccante camerunense del Nantes ha perso la figlia di 5 anni e giovedì non sarà a Torino per gli spareggi di Europa League contro la Juventus.

Lo ha reso noto il club francese con un post sui suoi social media: «Il Nantes è in lutto. Ti stiamo pensando Gana. Il club è con te in questa terribile prova».

La piccola Chloé, l'unica figlia del calciatore, è morta dopo una malattia, per questo il giocatore è partito per il Camerun. Ganago, che compirà 24 anni giovedì 16 febbraio, giorno del match contro i bianconeri, è arrivato in Europa nel 2017, anno in cui ha esordito tra i professionisti a Nizza. Poi è approdato al Lens nel 2020 e infine al Nantes nell'estate dello scorso anno.

Il Lens è stato il primo club a condividere il suo lutto ieri sera: «Toccato nel cuore da questa tragedia, l'intero RCL è rivolto a Ignatius Ganago e alla sua famiglia in questo terribile calvario, questo lutto impensabile».

(Unioneonline/F)

