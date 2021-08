Gli uruguaiani dati da tempo in partenza saranno della partita domani alla Unipol Domus per l’esordio in campionato del Cagliari, che ospita lo Spezia.

Godin sarà in campo dal primo minuto molto probabilmente, e questa non è una sorpresa.

La sorpresa è Naithan Nandez, che si è scusato con la società dopo la rottura ed è stato riabilitato anche da mister Leonardo Semplici. E’ tra i convocati.

Lo ha spiegato lo stesso tecnico nella conferenza stampa della vigilia: "C'è stato un chiarimento con la società e il presidente, lui ha dato le sue scuse e quindi ora è disponibile per domani".

Il Leon potrebbe partire addirittura titolare. Convocato anche il neo acquisto Grassi, che avrà bisogno di qualche settimana per rimettersi al passo con il resto del gruppo, sia fisicamente che tatticamente.

Come detto ieri, ci sarà anche Marin, pienamente ristabilito dal fastidio alla caviglia.

Buone notizie che portano serenità nello spogliatoio e permettono ai rossoblù di preparare senza troppe tensioni la partita di domani.

