S’incrinano i rapporti tra Naithan Nandez e il Cagliari. Il calciatore, convocato da mister Semplici per l’amichevole contro il Maiorca, nuovo test in vista dell’esordio dei rossoblù in Coppa Italia (il 14 agosto, contro il Pisa), non si è presentato all’aeroporto di Elmas per partire con i compagni.

Uno “sgarbo” che non è affatto piaciuto alla società, tanto che il ds Capozucca ha parlato di “decisione non concordata” e di “atteggiamento irrispettoso”.

A pesare sulla scelta ci sarebbero le voci di mercato che vedono da settimane protagonista El Leon, finito da tempo nel mirino dell’Inter. Nandez è legato al Cagliari da un contratto sino al 2024 con una clausola rescissoria che si aggira intorno ai 36 milioni. I contatti tra i due club ci sono stati, ma la trattativa sembrava finita in stand-by. Ora la mancata partenza per Maiorca, mossa forse suggerita dal procuratore dell’uruguaiano, che complica non poco i rapporti tra il club e il giocatore. Quest’ultimo, oltretutto, proprio al suo ritorno in Sardegna, aveva dichiarato: “L’Inter? Non so niente. Sono felice di essere di nuovo qui”.

